Bundesarbeitsministerin Nahles hat allzu große Erwartungen an eine schnelle Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt gedämpft.

Man stehe gerade erst am Anfang, sagte die SPD-Politikerin auf einer Konferenz in Berlin. Derzeit bezögen etwa 400.000 Migranten Hartz-Vier-Leistungen. Dies werde noch zunehmen.



Wie aus einer Umfrage der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - OECD - unter 2.000 Betrieben in Deutschland hervorgeht, sind fehlende Sprachkenntnisse oft die größte Hürde bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Demnach gaben rund 60 Prozent der Befragten an, dass ihnen fehlende Deutschkenntnisse erhebliche Schwierigkeiten bereiteten. Allerdings sind die meisten Betriebe mit den Leistungen der Flüchtlinge zufrieden.