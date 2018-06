Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, hat einen "Nationalen Aktionsplan Integration" angekündigt.

Dieser solle bestehende Angebote bündeln, ergänzen und weiterentwickeln, teilte die CDU-Politikerin anlässlich des heutigen zehnten Integrationsgipfels im Kanzleramt mit. Es sei beabsichtigt, die Integration nach dem Grundsatz "Fordern und Fördern" zu stärken. Der Aktionsplan ziele auf alle Gruppen, Asylsuchende ebenso wie EU-Zuwanderer, Fachkräfte und länger in Deutschland lebende Migranten. In Zusammenarbeit mit Ländern, Kommunen, nichtstaatlichen Akteuren und Migrantenorganisationen sollten konkrete Maßnahmen erarbeitet werden. Die Ergebnisse würden auf kommenden Integrationsgipfeln präsentiert, erklärte Widmann-Mauz. Auf dem heutigen Treffen nicht vertreten ist Bundesinnenminister Seehofer. Der CSU-Politiker hatte sich über den Artikel einer Journalistin geärgert, die an der Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfels teilnehmen soll. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit Kanzlerin Merkel hatte Seehofer gestern die Vorstellung seines so genannten "Masterplans Migration" verschoben.

