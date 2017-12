Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft und fordert eine bessere Integration von Flüchtlingen.

Man solle bereit sein, diejenigen, die hierher gekommen seien und aller Wahrscheinlichkeit nach auch blieben, von der ersten Stunde an in die Gesellschaft einzugliedern, sagte DIW-Vorstandsmitglied Wagner dem "Tagesspiegel". Sollte das nicht gelingen, drohten im schlimmsten Fall Zustände wie in Frankreich oder den USA, wo sehr große Bevölkerungsgruppen kaum Chancen und Perspektiven in ihrem Leben hätten.



Bereits jetzt gebe es hierzulande Anzeichen für eine wachsende Spaltung. So sei der Anteil Kinder, die auf Privatschulen gingen, in den letzten Jahren "explodiert". Dies sei ein sehr ernstes Zeichen für eine Segregation innerhalb der Gesellschaft, erklärte der Sozialwissenschaftler und Ökonom weiter.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.