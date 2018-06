Die nordrhein-westfälische Integrationsbeauftragte Güler hat das Fernbleiben von Innenminister Seehofer vom gestrigen Integrationsgipfel kritisiert.

Man habe das Gefühl, dass es dem Bundesinnenminister eher um die Interessen Bayerns gehe als um die der Gesamtgesellschaft, sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk. Seehofer habe deutlich gemacht, dass ihn in der Debatte nur das Thema Flüchtlinge interessiere und nicht Menschen mit Migrationsgeschichte, die seit Jahrzehnten in Deutschland seien.



Der CSU-Politiker hatte gestern nicht am Integrationsgipfel im Kanzleramt teilgenommen, weil er sich durch den Artikel einer bei dem Treffen anwesenden türkischstämmigen Journalistin verunglimpft fühlte.

