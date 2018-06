Beim zehnten Integrationsgipfel im Kanzleramt hat Bundeskanzlerin Merkel die Grundlagen des Zusammenlebens in Deutschland betont.

Dazu gehöre an zentraler Stelle der in Artikel 1 des Grundgesetzes genannte Grundsatz "Die Würde des Menschen ist unantastbar". Die Kanzlerin verwies auch auf die Gleichberechtigung von Männern und Frauen sowie die gleichen Chancen bei Bildung und sozialem Aufstieg.



Auf dem Integrationsgipfel soll unter anderem über die Qualität der Integrationskurse diskutiert werden sowie über Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Zuwanderern. An dem Treffen nehmen Vertreter von Migrantenorganisationen und mehrere Kabinettsmitglieder teil. Bundesinnenminister Seehofer (CSU), der für Integration zuständig ist, sagte ab. Er begründete dies mit der Teilnahme der türkischstämmigen Journalistin Ataman, durch deren Artikel er sich verunglimpft fühle. Ataman hatte unter anderem den von Seehofer eingeführten Begriff des "Heimatministeriums" kritisiert - als "Symbolpolitik für potenzielle rechte Wähler".



Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu, kritisierte das Fernbleiben Seehofers. Den Grund dafür könne er nicht nachvollziehen, sagte Sofuoglu im SWR. Er habe das Gefühl, dass Seehofer noch nicht bereit sei, mit den Migranten und anderen Regierungsvertretern über die Zukunft dieses Landes zu reden.



"Nationaler Aktionsplan Integration"



Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, kündigte aus Anlass des Integrationsgipfels einen "Nationalen Aktionsplan Integration" an. Er solle bestehende Angebote bündeln, ergänzen und weiterentwickeln, teilte die CDU-Politikerin mit. Es sei beabsichtigt, die Integration nach dem Grundsatz "Fordern und Fördern" zu stärken. Laut Widmann-Mauz zielt der Aktionsplan auf alle Gruppen, Asylsuchende ebenso wie EU-Zuwanderer, Fachkräfte und länger in Deutschland lebende Migranten. In Zusammenarbeit mit Ländern, Kommunen, nichtstaatlichen Akteuren und Migrantenorganisationen sollten konkrete Maßnahmen erarbeitet werden.



