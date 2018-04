Jeder zweite Zuwanderer scheitert am Deutschtest zum Ende eines Integrationskurses.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" unter Berufung auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge berichtet, besuchten im vergangenen Jahr knapp 340.000 Ausländer erstmals einen Integrationskurs. Von den rund 290.000 unter ihnen, die dann auch am Sprachtest teilgenommen hätten, seien nur 48,7 Prozent erfolgreich gewesen.



Die Gründe dafür sind laut Bamf vielfältig. So würden einige

Teilnehmer während des Kurses krank, andere fänden eine Arbeit oder zögen um und seien deshalb nicht zur Abschlussprüfung angetreten. Nach Angaben von Sprachlehrern liegt das schlechte Abschneiden auch an einer fehlenden Lernkultur bei manchen Flüchtlingen und an unentschuldigtem Fernbleiben.

