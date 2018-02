Das Bundesamt für Migration hat laut einem Medienbericht noch immer Probleme mit den Integrationskursen für Flüchtlinge.

Die "Bild am Sonntag" meldet, dass im letzten Quartal 2017 mehr als 20.000 Plätze für Flüchtlinge in solchen Kursen gefehlt haben. Das gehe aus einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Zudem gebe es nicht genug Lehrer, die Analphabeten unterrichten können. In Kursen, die speziell für Flüchtlinge abgehalten werden, die nicht oder nur schlecht lesen und schreiben können, arbeite mehr als jeder zweite Lehrer ohne entsprechende Qualifizierung. Ihnen sei eine dauerhafte Ausnahmegenehmigung erteilt worden. Hauptproblem für den Mangel an Kursen für Analphabeten seien fehlende finanzielle Anreize für entsprechend geschulte Kräfte.

