Bundesaußenminister Gabriel hat vor einer zu starken Dominanz Deutschlands in Europa gewarnt.

Der SPD-Politiker sagte bei einer Veranstaltung in Berlin, man dürfe sich nicht verführen lassen von Peking, Moskau oder Washington, die immer nur mit Deutschland reden wollten. Vielmehr müsse man Wert darauf legen, dass Europa mehr sei als Deutschland. Gabriel fügte hinzu, gerade in einer Zeit, in der es darauf ankomme, Europa zusammenzuhalten, sei es in der EU wichtig, nicht die eigene Stärke in den Mittelpunkt zu stellen. Er wünsche sich ein bißchen mehr "Bonner Republik".