Nach den USA hat auch Israel angekündigt, aus der UNO-Kulturorganisation UNESCO auszutreten.

Regierungschef Netanjahu lobte die Entscheidung der USA und erklärte, der Schritt sei mutig und moralisch, weil die UNESCO ein absurdes Theater geworden sei. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, die Entscheidung für den Austritt sei nicht leichtgefallen. Man störe sich aber an anti-israelischen Tendenzen und Zahlungsrückständen innerhalb der Organisation. Allerdings hatten auch die USA selbst ihre Zahlungen gestoppt, nachdem 2011 Palästina in die UNESCO aufgenommen worden war.



Auf die Ankündigung der Vereinigten Staaten, die Organisation zu verlassen, reagierten viele Staaten enttäuscht. Eine russische UNO-Diplomatin sprach von einem Schock. Der französische UNO-Botschafter Delattre bezeichnete die Ideale der UNESCO als Teil der amerikanischen DNA.



Die USA hatten die Kulturorganisation bereits in den 80er-Jahren verlassen, weil man sie als schlecht verwaltet und politisches Werkzeug betrachtete. 2003 traten die Vereinigten Staaten aber wieder bei.