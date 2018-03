Ein russisches Raumschiff mit drei Mann Besatzung hat die Internationale Raumstation ISS erreicht.

Nach zwei Tagen Flug dockte eine Sojus-Kapsel mit einem Russen und zwei US-Amerikanern an der ISS an. Sie werden dort für sechs Monate bleiben. Die neue Langzeitbesatzung war am Mittwoch vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan gestartet.

