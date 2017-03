Internationale Tourismusbörse Berlin 2017 Stimmen, Klänge und Gedanken von unterwegs

So verschieden wie die Gründe, sich auf den Weg zu machen, so vielfältig sind auch Arten, wie wir reisen. Doch egal ob mit Rucksack oder Rollköfferchen, ob mit 80 Jahren oder mit 18: Wer einmal aufbricht, kommt verändert zurück. Dabei muss es nicht zwingend die teure Fernreise sein, die uns ein Fenster in unbekannte Welten öffnet - manchmal reicht schon ein Rhythmus, eine kleine Melodie.

Moderation: Daniela Wiesler und Andreas Stopp