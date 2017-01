Glückwünsche für Louise Pollock kamen nicht nur von ihren überwiegend männlichen Mitstreitern an Tuba, Posaune und Trompete, sondern auch per Facebook aus Schweden. 120 Kollegen aus dem Opernorchester Göteborg hatten das Finale ihrer ersten Soloposaunistin in der Düsseldorfer Tonhalle via Livestream verfolgt. Unser "Konzertdokument der Woche" stellt aber nicht nur die Preisträgerin vor, sondern auch die Musiker samt ihrer Auftritte in den Vorrunden und im finalen Wettbewerbskonzert mit den Düsseldorfer Symphonikern.

Ferdinand David

Concertino für Posaune und Orchester E-Dur, op. 4

Johann Nepomuk Hummel

Konzert für Trompete und Orchester E-Dur

Valery Strukow

Konzert für Tuba

Matthias Pintscher

Shining Forth

Preisträger des Aeolus Bläserwettbewerbs 2016

Düsseldorfer Symphoniker

Leitung: Christian Lindberg

Aufnahme vom 18. September 2016 in der Tonhalle Düsseldorf