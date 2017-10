Chinas Wirtschaft soll sich nach dem Willen von Staatspräsident Xi öffnen.

Bei einem Treffen mit den Chefs großer US-amerikanischer Unternehmen in Peking versprach Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua Initiativen, die diese Öffnung fördern sollen. Unter anderem will China den Handel mit ausländischen Unternehmen erleichtern. Darüber hinaus sollen staatliche Unternehmen durchlässiger werden, die beispielsweise das Bankenwesen und die Bereiche Energie und Telekommunikation dominieren.



Die Vereinigten Staaten und andere Handelspartner drängen die Regierung in Peking dazu, ausländischen Unternehmen mehr Zugang zur chinesischen Wirtschaft zu verschaffen. Die USA untersuchen außerdem, ob Peking ausländische Unternehmen dazu zwingt, Innovationen und neue Technologien den Chinesen zu überlassen, sobald die Firmen in China tätig werden.