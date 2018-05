In Aachen hat der französische Präsident Macron den Internationalen Karlspreis entgegengenommen.

In seiner Rede unterstrich Macron seine Vorstellungen für eine Weiterentwicklung der Europäischen Union. Dabei wiederholte er auch seine Forderung nach einem eigenen Haushalt für die Eurozone. Im Hinblick auf die Außenpolitik appellierte Macron, die Europäer dürften nicht schwach sein und müssten ihre Stimme in der Welt erheben.



In ihrer Laudatio hatte Bundeskanzlerin Merkel die besondere Begeisterungsfähigkeit Macrons für Europa hervorgehoben. Nach Angaben eines Regierungssprechers plädieren Merkel und Macron zudem gemeinsam für eine Deeskalation im Nahen Osten.



Macron ist der 60. Karlspreisträger und nach François Mitterrand im Jahr 1988 der zweite amtierende französische Präsident, der die Auszeichnung erhielt. Der Preis wird seit 1950 an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich um die Einigung Europas verdient gemacht haben.

