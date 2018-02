Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat eine vorläufige Untersuchung gegen den philippinischen Präsidenten Duterte eingeleitet.

Wie ein Sprecher des Präsidenten mitteilte, wird Duterte in einer Beschwerde vorgeworfen, mitverantwortlich für den Tod tausender Menschen in Folge des Anti-Drogen-Kampfes zu sein. Der Sprecher bezeichnete die Untersuchung als reine Zeitverschwendung.



Kritiker beschuldigen Duterte, Drogendealer und -konsumenten ohne Prozess ermorden zu lassen. Berichten zufolge sollen in den vergangenen anderthalb Jahren etwa 4.000 Menschen durch die Polizei getötet worden sein.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.