Am heutigen Welttag gegen die Todesstrafe haben Menschenrechtsorganisationen auf deren Grausamkeit aufmerksam gemacht und ihre Abschaffung gefordert. Im Fokus in diesem Jahr: der Zusammenhang zwischen Armut und Todesstrafe.

In vielen Ländern hätten verurteilte Menschen und ihre Angehörigen durch begrenzte finanzielle Mittel keine Chance auf einen Rechtsbeistand, beklagt die Weltkoalition gegen die Todesstrafe. Ein schwacher sozialer Status mache eine Verurteilung zudem wahrscheinlicher.



Laut Amnesty International haben zwar mittlerweile 105 Staaten die Todesstrafe vollständig abgeschafft, zuletzt in diesem Jahr die Mongolei. Sieben Länder sehen die Todesstrafe demnach nur noch für außergewöhnliche Verbrechen vor, 29 Staaten wenden sie zumindest in der Praxis nicht mehr an. 57 Staaten weltweit halten allerdings weiterhin an der Todesstrafe fest. Darunter befinden sich auch die Industrieländer USA und Japan.



Die Organisationen kritisieren Japan dafür, dass Verurteilte über Jahre im Ungewissen gelassen werden, wann die Strafe vollstreckt wird, wie unser Korrespondent Jürgen Hanefeld berichtet. Zurzeit warteten alleine in Japan 130 Menschen auf ihre Hinrichtung. Auch in Europa gibt es mit Weißrussland immer noch ein Land, das die Todesstrafe vollstreckt.



Besonders verbreitet ist die Todesstrafe in afrikanischen und arabischen Ländern sowie in Südostasien. So ist laut Amnesty International China mit mehreren tausend Hinrichtungen pro Jahr das Land mit den meisten vollstreckten Todesurteilen. Es folgen der Iran mit mindestens 567 und Saudi-Arabien mit mindestens 154 Hinrichtungen. Weitere Länder mit zweistelligen Zahlen an Exekutionen sind demnach Irak, Pakistan, Ägypten, USA, Somalia und Bangladesch. Als Hinrichtungsmethoden kämen Erhängen, Giftinjektionen, Erschießen und Enthauptungen zum Einsatz.



Amnesty erkenne an, dass Staaten das Recht zur Strafverfolgung hätten, heißt es in einer Erklärung. Allerdings: "Die Todesstrafe ist wie die Folter ein nicht zu rechtfertigender Eingriff des Staates in die unverletzlichen

Rechte des Individuums. Nur ein kategorisches Verbot der Todesstrafe bringt die Idee zum Ausdruck, dass menschliches Leben das höchste Rechtsgut ist."