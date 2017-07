Der US-Internetkonzern Apple löscht in China alle Apps, mit denen die Zensur umgangen werden kann.

Wie das Unternehmen mitteilte, sind sogenannte VPN-Dienste betroffen. Sie können nun in der Volksrepublik nicht mehr heruntergeladen werden. Zur Begründung führte Apple an, die VPN-Dienste seien nach der neuen Gesetzeslage in China illegal. Mit ihrer Hilfe war es bisher möglich, beispielsweise auf westliche Zeitungen oder Internetseiten zuzugreifen.