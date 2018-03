Die französische Regierung hat einen konkreten Vorschlag zur Besteuerung von Internet-Konzernen in der Europäischen Union gemacht.

Wirtschaftsminister Le Maire sagte der Zeitung "Le Journal du Dimanche", er halte zwei bis sechs Prozent des Umsatzes für sinnvoll. Dabei sei ihm eine rasche Einführung der Steuer lieber, als endlose Diskussionen über die Höhe. Später könne die Internet-Steuer ja noch einmal nachgebessert werden.



Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien hatten sich im September darauf geeeinigt, dass Internetfirmen künftig nach dem Umsatz und nicht mehr nach Gewinn besteuert werden. Damit soll verhindert werden, dass die Konzerne Gewinne in Europa klein-rechnen oder in Niedrigsteuer-Länder verschieben, so dass die europäischen Steuerbehörden leer ausgehen.

Diese Nachricht wurde am 04.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.