Bundesjustizminister Maas, SPD, hat das geplante Gesetz gegen Hass-Kommentare im Internet gegen Kritik verteidigt.

Die Unternehmen hielten sich nicht an freiwillige Vereinbarungen, strafrechtlich relevante Inhalte aus ihrem Angebot zu löschen, sagte Maas im ARD-Fernsehen. Deshalb werde es in Zukunft hohe Geldbußen geben.



Der Gesetzentwurf wird heute im Bundeskabinett beraten.



Die Grünen-Politikerin Künast sagte, die in dem Entwurf festgelegten hohen Bußgelder für Internetunternehmen bis zu 50 Millionen Euro könnten dazu führen, dass nicht nur Beleidigungen gelöscht werden, sondern viel mehr. Das sei ein Risiko für die Meinungsfreiheit.