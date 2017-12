Der SPD-Politiker Thierse hat eine "Vergröberung der kommunikativen Sitten" beklagt.

Das Internet habe viel mehr verändert als man zunächst wahrnehme, sagte der frühere Bundestagspräsident im Deutschlandfunk. Demokratie lebe davon, dass einzelne Gruppen Kompromisse fänden - das sei mit der Kommunikation im Internet, wo die eigene Meinung stets Bestätigung finde, schwieriger geworden. Thierse betonte, Politik könne keine Wunder bewirken, aber Wunder würden erwartet.



Das zu Ende gehende Jahr habe gezeigt, dass dies dramatisch schwierige Zeiten seien. 2017 sei ein schweres, schlimmes Jahr gewesen. Im Wahlkampf sei alles vom Thema Flüchtlinge überlagert worden. Für die in Teilen der Bevölkerung vorhandene Angst vor Entfremdung hätten Union und SPD keine genügend Sicherheit ausströmende Antwort gefunden, kritisierte Thierse. Das Vertrauen in die Volksparteien und den Staat sei teilweise verloren gegangen.



Der SPD-Politiker erwartet von einer künftigen Bundesregierung, dass sie eine Vorstellung von einer solidarischen Gesellschaft in einem solidarischen Europa entwickelt. Das sei eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft. Man stehe vor der Herausforderung, die Demokratie verteidigen zu müssen, sagte er unter anderem mit Hinweis auf die rechtsstaatliche Krise in Polen.

