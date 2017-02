"Was für ein Flachsinn!" - das könnte auch eine neue Rede­wendung werden - wenn wir Gunter Dueck folgen. Der Technolo­gie­­philosoph hat schon vor Jahren etwa die vielgepriesene Schwarm­intelli­genz des Internets infrage gestellt hat und konstatierte, wir seien vielmehr "schwarm­dumm".

"Das Internet ist ein Wald. Und wir sind Rotkäppchen," so Dueck und be­klagt im Netz und auch außerhalb viel zu viel "Flachsinn". So heißt auch sein neues Buch - Untertitel: "Ich habe Hirn, ich will hier raus".

