Der Computer- und Internetpionier Robert W. Taylor ist tot.

Der Informatiker starb im Alter von 85 Jahren in Kalifornien, wie sein Sohn mitteilte. Taylor hatte als Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums im Jahr 1966 die Entwicklung eines einfachen Computersystems vorangetrieben. Es verband Forscher in mehreren Unternehmen und Einrichtungen im ganzen Land. Daraus ging das Internet hervor. Später entwickelte Taylor mit einem Team erstmals einen Computer, bei dem Nutzer Befehle über Fenster und Menüs statt über Text in Programmiersprache geben konnten. Zudem half er bei der Entwicklung einer der ersten Internet-Suchmaschinen.