Die Bundesdatenschutzbeauftragte Voßhoff warnt davor, persönliche Daten als Ware zu behandeln.

Die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete sagt im Interview der Woche des Deutschlandfunks, sie werbe dafür zu hinterfragen, ob es sich wirklich um "Datensouveränität des Einzelnen" handele. Wenn es so wäre, käme der Einzelne schnell unter Druck, seine Daten weiterzugeben, weil er sonst an irgendeiner Leistung nicht teilnehmen könne. Sie halte nicht viel von einem solchen Konzept.



Voßhoff führte weiter aus, der Fall von Facebook und Cambridge Analytica habe gezeigt, wie dringend notwendig die ab Ende Mai geltende europäische Datenschutzgrundverordnung sei. Sie sei eine vertrauensstiftende Grundlage für die Digitalisierung. Es gebe für die meisten Unternehmen, Verbände und Vereine keinen Grund, in Panik zu verfallen.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.