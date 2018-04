Bundesforschungsministerin Karliczek hat die Wissenschaftler aufgefordert, ihre Arbeit besser der Öffentlichkeit zu vermitteln.

Forscher müssten künftig stärker erklären, warum sie etwas machten und wo es hinführe, sagte Karliczek im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Die CDU-Politikerin kündigte an, die finanzielle Unterstützung aus dem Hochschulpakt fortzusetzen. In den vergangenen Jahren sei es zunächst darum gegangen, mehr Studienplätze zu schaffen. In den kommenden Jahren werde der Schwerpunkt auf der Qualität in Studium und Lehre liegen.



In der Bildungspolitik plädiert die Ministerin für einen rasche Digitalisierung von Lehr- und Lehrmaterialien sowie für einen Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler. Diese Betreuung müsse aber freiwillig sein, da die Akzeptanz und die Nachfrage auch von Region zu Region sehr verschieden seien, betonte Karliczek.



