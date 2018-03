Der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Kubicki, hat die Islam-Debatte als schädlich für Deutschland bezeichnet.

Kubicki sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, Muslime gehörten als Teil der Gesellschaft selbstverständlich zu Deutschland. Religionsfreiheit stelle hierzulande ein Grundrecht dar. Dem neuen Innenminister Seehofer von der CSU warf Kubicki vor, die Debatte mit seinen Aussagen vor allem mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Bayern angezettelt zu haben. Seehofer sei bereit, einem CSU-Wahlsieg alles zu opfern, kritisierte der FDP-Politiker.



Seehofer selbst sagte der "Welt am Sonntag", er wünsche sich in der Diskussion mehr Gelassenheit. Dass Deutschland christlich-jüdisch und nicht islamisch geprägt sei, könne niemand bestreiten, betonte der CSU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.