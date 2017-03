Der scheidende Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, hat die Agenda 2010 gewürdigt und sich zugleich für eine neue Agenda ausgesprochen.

Es sei immer wieder gut, Dinge in Frage zu stellen, sagte Weise im Interview der Woche des Deutschlandfunks.



Vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Arbeitswelt wies Weise daraufhin, dass sich Berufe, Tätigkeiten, Arbeitsverträge und Arbeitsorte änderten. Junge Menschen machten das mit Begeisterung. Die Politik müsse sich überlegen, wie man das unterstützen könne, sagte Weise.



Bei der Arbeitsvermittlung plädiert Weise für neue Denkansätze. Um Talente zu erkennen, dürfe man nicht immer auf Schulnoten oder Abschlüsse starren. Im Vordergrund müsse auch das Individuelle, das Finden in der Nische stehen.



Mit Blick auf Forderungen von SPD-Kanzlerkandidat Schulz meinte Weise, ein reiner Rechtsanspruch auf Weiterbildung nach drei Monaten Arbeitslosigkeit schaffe auch mehr Leistungsempfänger und werde Milliardensummen kosten.



Was die Verunsicherung in der Gesellschaft trotz guter Wirtschaftsdaten betrifft, sagte Weise, er stemme sich gegen eine Stimmung, die Gefahren und Ängste beschreibe. Die Ausgangslage sei gut. Er erkenne aber auch an, dass es individuelle Nöte gebe. Denen sei nicht damit geholfen, dass es der Gesellschaft im Schnitt gut gehe.



Weise ist seit 2004 Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. In der kommenden Woche wird er verabschiedet.