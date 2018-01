Der polnische Botschafter in Deutschland, Przylebski, schließt Nachbesserungen bei der umstrittenen Justizreform in seinem Land nicht aus.

Notwendig sei eine gemeinsame Prüfung der Reform durch Juristen der EU-Kommission und Polens, sagte Przylebski im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Wenn sich nachweisen lasse, dass europäische Werte verletzt würden, wäre die Regierung in Warschau wahrscheinlich zu Korrekturen bereit. Momentan könne man dies aber nicht erkennen.



Mit Blick auf die Flüchtlingspolitik erklärte Przylebski, Polen würde eher auf Zahlungen aus Brüssel verzichten, als die in der Europäischen Union festgelegte Quotenregelung umzusetzen. Danach müsste das Land 7.000 Flüchtlinge aufnehmen. Der Botschafter betonte, sein Eindruck sei, dass die Regierung in Warschau von dieser Position nicht abweiche. Stattdessen setze man auf Hilfe vor Ort, etwa beim Wiederaufbau in Syrien und bei Projekten in Afrika.



Polen erwägt nach den Worten seines Botschafters, Reparationsforderungen an Deutschland über US-amerikanische Gerichte durchzusetzen. Aus Archiven werde gegenwärtig Material zusammengetragen, das das Ausmaß der Verwüstungen belege, die Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg in Polen verursacht habe, sagte Przylebski im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Außerdem konsultiere man Länder mit ähnlichen Ansprüchen.



Polen hatte zuletzt wiederholt Reparationsforderungen gestellt. Mit einer Klage in den USA könnte sich Warschau an Forderungen ehemaliger Zwangsarbeiter anlehnen, die mit Sammelklagen Entschädigung für erlittenes Unrecht während der NS-Diktatur verlangt hatten. Seit der Einrichtung eines Entschädigungsfonds in Deutschland vor 18 Jahren wurden entsprechende Klagen in den USA abgewiesen.

