Vor den Gesprächen über eine mögliche Neuauflage der Großen Koalition hat die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig die Unionsparteien zu Kompromissen beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus aufgefordert.

An dieser Frage dürfe die Regierungsbildung nicht scheitern, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Der Familiennachzug sei von Anfang an ein ideologisch aufgeladenes Thema gewesen.



Schwesig betonte, die Bundestagswahl mit großen Verlusten für Union und SPD habe gezeigt, dass beide Seite zu einer gemeinsamen Linie in der Flüchtlingspolitik finden müssten. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende geht davon aus, dass rund 70.000 weitere Menschen durch den Familliennachzug nach Deutschland kommen könnten. Dies würde allerdings nur schrittweise passieren.



Zugleich verteidigte Schwesig die Entscheidung der Regierung, im vergangenen Jahr den Familiennachzug vorübergehend zu stoppen. Dies sei gerechtfertigt gewesen, weil man viele Flüchtlinge aufgenommen habe, sagte Schwesig. Wenn man jetzt über eine Lösung spreche, müsse man überlegen, wie der Familiennachzug geordnet und gesteuert werde.



Schwesig, die an den Sondierungsgesprächen teilnehmen wird, will die Bildungspolitik in den Mittelpunkt stellen. Die Abschaffung des Kooperationsverbotes sei unausweichlich, um Investitionen zu ermöglichen. Es sei niemandem mehr zu vermitteln, warum der Bund kein Geld für Bildung in den Schulen geben dürfe, betonte Schwesig.

