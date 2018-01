Vor den Sondierungsgesprächen hat die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig die Unionsparteien zu Kompromissen beim Familiennachzug aufgefordert.

An dieser Frage dürfe die Regierungsbildung nicht scheitern, sagte Schwesig im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Sie betonte, beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus gehe es um 70.000 Menschen, die zudem nicht schnell und auf einmal nach Deutschland kommen würden. Die Bundestagswahl mit großen Verlusten für Union und SPD habe gezeigt, dass beide Seiten zu einer gemeinsamen Linie in der Flüchtlingspolitik finden müssten, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.



Die ehemalige Familienministern, die an den Sondierungsgesprächen teilnehmen wird, will die Bildungspolitik in den Mittelpunkt stellen. Die Abschaffung des Kooperationsverbotes sei unausweichlich, um dringend notwendige Investitionen zu ermöglichen.

