Die Fraktionsvorsitzende der Partei "Die Linke", Wagenknecht, fordert, Russland in den Kreis der G7-Staaten zurückzuholen.

Wagenknecht sagte im Deutschlandfunk, mit diesem Schritt könne ein Gegengewicht geschaffen werden zu den Interessen der USA in dem Gremium. Die Politikerin warb außerdem für ein souveräneres Auftreten der EU in den transatlantischen Beziehungen. Europa müsse seine eigenen Ziele in den Mittelpunkt stellen.



Kritik äußerte Wagenknecht an der Sozialpolitik vieler EU-Länder. Diese führe zu einer wachsenden Spaltung der Gesellschaft und bringe eine junge Generation ohne Chancen hervor. Dadurch werde die Europäische Union zum Auslöser von Nationalismus.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.