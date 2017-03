Marcel Reif, langjähriger Fußballkommentator, geht davon aus, dass die Meisterschaft zu Gunsten der Bayern entschieden ist. Trainer Carlo Ancelotti habe genau das Gespür wie man mit Menschen umgehen muss und wieviel Freiheit man Spielern zugestehen muss.

Der BVB hingegen habe eine Übergangssaison zu bestreiten: "Es sind drei Spieler vor der Saison gegangen und zwar aus der Wirbelsäule", so Reif. Ohne Hummels, Gündogan und Mchitarjan fehle es der Mannschaft aus Dortmund an Stabilität und Hierarchie. "Die Borussia kann hinreißenden Fußball spielen", meint Reif, allerdings fehle es noch um vorne anzugreifen. "Borussia ist der große Wechsel auf die Zukunft", da ist sich Marcel Reif sicher.

"Das Gespür ist verloren gegangen"

Geld, Gigantismus und Gier beherrschen mittlerweile das Fußballgeschäft und werden zum Gift für den Fußball, so schreibt Reif in seinem neuen Buch "Nachspielzeit", in dem er über sein Leben mit dem Fußball schreibt. "Entscheidern ist das Gespür dafür verloren gegangen, dass es irgendwann mal genug ist", befürchtet Reif. "Der Fußball wie wir ihn mal kannten, fängt an sich von den Fans und von den Jungen zu verabschieden."

Auch die Übersättigung des Marktes mit immer neuen Turnieren und die Vergrößerung etwa der Welt- und Europameisterschaften macht Reif Sorgen, weil die Profifußballer immer mehr Spiele zu bestreiten haben. Die Hoffnung auf Veränderungen bei Reif ist nicht mehr besonders groß, aber er sei noch nicht bereit aufzugeben und hoffe auf Mitstreiter im Kampf für einen besseren Fußball.

Marcel Reif mit Holger Gertz: "Nachspielzeit - Ein Leben mit dem Fußball" Kiepenheuer & Witsch. ISBN: 978-3-462-05015-8