Interview Leggewie sieht Mittelstand in Panik

Der Politikwissenschaftler Claus Leggewie (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Im deutschen Mittelstand gibt es nach den Worten des Politikwissenschaftlers Claus Leggewie eine regelrechte Panik davor, abgehängt zu werden.

Leggewie sagte im Deutschlandfunk, die soziale Ungleichheit habe seit Jahrzehnten zugenommen. Dies sei ein Produkt einer ökonomischen Globalisierung, die soziale Schieflagen erzeuge. Die neo-liberale Politik habe viele Menschen ihrem Schicksal überlassen. Diese Menschen seien seit Jahrzehnten arbeitslos oder in prekären Beschäftigungen. Populistische Bewegungen nähmen das zum Anlass, Ängste zu schüren. Viele im Volk fühlten sich nicht mehr repräsentiert, betonte Leggewie. Die Politik müsse diese vermeintlich Abgehängten mitnehmen. Dies sei allerdings eine Gratwanderung der politischen Kommunikation. Leggewie kritisierte in diesem Zusammenhang, dass in einer völlig undifferenzierten Weise über den Islam geredet werde. Auch die Flüchtlingsfrage werde völlig überschätzt.