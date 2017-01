Interview Papst Franziskus warnt vor populistischen Politikern

Papst Franziskus hat sich besorgt wegen des Erstarkens populistischer Strömungen in der Welt geäußert.

Er sagte der spanischen Zeitung "El Pais", in Krisenzeiten suchten die Menschen Heilsbringer, die ihnen ihre Identität wiedergäben. Viele wollten sich mit Mauern und Stacheldrähten vor anderen abschotten. Franziskus zog Parallelen zur Zeit der Wirtschaftskrise in Deutschland in den 1930er Jahren. Damals hätten die Deutschen Hitler gewählt, der sein Volk schließlich zerstört habe. Der Papst sagte, in Zeiten der Krise versage das Urteilsvermögen.