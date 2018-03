Bundesfinanzminister Scholz geht davon aus, dass Deutschland wegen des Austritts von Großbritannien künftig mehr Geld zum EU-Haushalt beisteuern wird.

Die Bundesrepublik sei jedoch nicht der Zahlmeister Europas, sagte Scholz der "Süddeutschen Zeitung". Man wolle und könne auch gar nicht für alle zahlen. In dieser Hinsicht werde er nicht anders als seine Vorgänger handeln. Ein deutscher Finanzminister sei ein deutscher Finanzminister, betonte der SPD-Politiker.



Zu Griechenland meinte Scholz, er halte es nicht für nötig, den Zuchtmeister zu geben, um die Regierung in Athen auf Reformkurs zu halten. Es sehe so aus, als ob Regierung und Bevölkerung zu diesem Kurs stünden. - Griechenland wird voraussichtlich im August das Kreditprogramm beenden. Dann soll auch entschieden werden, ob die Kreditgeber Schuldenerleichterungen gewähren. Scholz ließ offen, ob er dem zustimmen wird. Man müsse die weitere Entwicklung abwarten, sagte er.

