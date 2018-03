Nach Ansicht von Bundesinnenminister Seehofer gehört der Islam nicht zu Deutschland.

Die hier lebenden Muslime gehörten aber selbstverständlich zu Deutschland, sagte er der "Bild"-Zeitung. Dies bedeute jedoch nicht, dass man aus falscher Rücksichtnahme die landestypischen Traditionen und Gebräuche aufgebe. Deutschland sei durch das Christentum geprägt, meinte der CSU-Politiker. Dazu gehörten der freie Sonntag, kirchliche Feiertage und Rituale wie Ostern, Pfingsten und Weihnachten. Den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" hatte der damalige Bundespräsident Wulff im Jahr 2010 in seiner Rede zur Deutschen Einheit gesagt. In der Folge hatte es darüber immer wieder Diskussionen gegeben.



Seehofer kündigte an, erneut Islamkonferenzen einzuberufen. Man müsse sich mit den muslimischen Verbänden an einen Tisch setzen, den Dialog suchen und wo nötig noch ausbauen. Muslime müssten - wie er sagte - "mit uns leben, nicht neben oder gegen uns". Um dies zu erreichen, seien gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme erforderlich.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.