Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, will den konservativen Parteien in Europa den Rücken stärken.

Das sagte Grenell in einem Interview mit der rechten Internetseite "Breitbart". Es gebe eine breite konservative Bewegung als Reaktion auf die gescheiterte Politik der Linken. Er wolle die Anführer unbedingt unterstützen. Grenell äußerte zudem Bewunderung für den österreichischen Kanzler Kurz. Er sein ein großer Fan, Kurz sei ein "Rockstar".



US-Demokraten reagierten empört auf das Interview. Sie wiesen vor allem darauf hin, dass sich ein Diplomat nicht in innenpolitische Themen einmischen sollte.



Grenell ist seit Anfang Mai US-Botschafter in Deutschland. Für Aufregung sorgte vor allem seine Empfehlung an deutsche Unternehmen, keine Geschäfte mehr mit dem Iran zu tätigen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.