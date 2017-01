Interview Wagenknecht warnt vor türkischer Unterstützung für Islamisten

Sahra Wagenknecht warnt im Interview der Woche des Deutschlandfunks vor "Brutstätten des Terrorismus" in Deutschland. (dpa picture alliance / Wolfgang Kumm)

Die Linken-Fraktionsvorsitzende Wagenknecht sieht die Türkei auf dem Weg in eine islamistische Diktatur.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte Wagenknecht, dies setze Präsident Erdogan derzeit um. Ein Problem sei auch, dass in Deutschland Imame predigten, die zu großen Teilen direkt der türkischen Religionsbehörde unterstellt seien. In diesem Zusammenhang warnte sie vor Brutstätten für radikale Islamisten. Wagenknecht nannte es falsch, solche Vereinigungen mit staatlichen Fördermitteln zu unterstützen. Es sei ihr unverständlich, dass islamistische Hassprediger in Deutschland völlig legal tätig sein könnten und damit einen fließenden Übergang zur Rekrutierung von Kämpfern für die Terrormiliz IS bildeten.