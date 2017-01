Interview Wellmann fordert höhere Verteidigungs-Ausgaben

Der CDU-Außenpolitiker Karl-Georg Wellmann (imago / Thomas Lebie)

Der CDU-Außenpolitiker Wellmann drängt darauf, dass Deutschland mehr Geld für seine Verteidigung ausgibt.

Die Bundesrepublik könne nicht immer den amerikanischen Steuerzahler in die Pflicht nehmen, sondern müsse selbst für ihre Sicherheit mehr leisten, sagte Wellmann im Deutschlandfunk. Zugleich sprach er sich dafür aus, die deutsch-französische Achse zu stärken und Polen mit einzubeziehen. Dann würde man die Rolle in der Welt spielen, die einem zukomme.



Mit Blick auf den Ukraine-Konflikt meinte Wellmann, Europa habe den Sanktionen gegen Russland erneut zugestimmt. Sie blieben daher in Kraft. Er gehe davon aus, dass Bundeskanzlerin Merkel in dem für heute angekündigten Telefongespräch mit US-Präsident Trump darüber sprechen werde.