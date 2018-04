Investigative Recherche EU will besseren Schutz für Whistleblower

"Man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter" - dieses Sprichwort trifft ganz besonders auf Whistleblower zu. Sie bringen illegale Machenschaften von Firmen oder Institutionen ans Tageslicht. Während sie dafür in der Öffentlichkeit zunächst als Helden gefeiert werden, werden sie an ihrem Arbeitsort bestenfalls isoliert, schlimmstenfalls entlassen oder vor Gericht gestellt. Die EU will Whistleblower nun besser schützen.