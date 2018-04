Die Deutsche Bank will sich aus dem globalen Investmentbanking weitgehend zurückziehen und die Geschäfte in den USA und Asien deutlich reduzieren.

Man verabschiede sich von dem Anspruch, mit den großen Wallstreet-Häusern in einer Liga zu spielen, sagte der Deutsche-Bank-Chef Sewing in Frankfurt am Main. In den USA würden vor allem die Aktivitäten im schwankungsanfälligen Anleihenhandel zurückgeschraubt. Betroffen seien auch Teile des Geschäfts in Asien. Die Deutsche Bank will sich künftig vor allem auf Privat- und Firmenkunden in Europa konzentrieren.



Diese Strategie hält der Analyst Philipp Hässler von der Equinet Bank AG für richtig. Das Investmentbanking der Deutschen Bank auf den amerikanischen und asiatischen Märkten bringe dem Geldinstitut zu wenig Gewinn - und müsse daher eingestampft werden, sagte Hässler im Deutschlandunk (Audio). Die Deutsche Bank solle sich darauf konzentrieren, das Investmentbanking mit dem europäischen Firmenkundengeschäft eng zu verzahnen. Einfach werde dieser Weg jedoch nicht, warnte der Analyst. Die Konkurrenz in diesem Geschäftsbereich sei groß.



Der Vorstandsvorsitzende Sewing sagte, die Umorientierung im Geschäftsmodell der Deutschen Bank sei eine Reaktion auf die Gewinneinbrüche um 80 Prozent im ersten Quartal 2018. Die Ergebnisse zeigten die Notwendigkeit, sofort zu handeln. Mit dem Umbau sei auch der Abbau einer "signifikanten" Zahl von Arbeitsplätzen unvermeidlich.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.