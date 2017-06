IOC Neuer Partner, neue Medien

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, hatte schlechter Presse in den letzten Wochen heute Grund zur Freude. In New York durfte der Spitzenfunktionär einen neuen Sponsor präsentieren, der das IOC in doppelter Hinsicht unterstützt.

Von Klaas Reese