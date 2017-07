Paris soll die Olympischen Spiele 2024 ausrichten.

Das gab das Internationale Olympische Komitee am Abend in Lausanne bekannt. Demnach haben sich die französische Hauptstadt und Los Angeles auf eine Austragungsreihenfolge geeinigt. Die kalifornische Stadt ist demnach als Gastgeber der Olympischen Spiele 2028 vorgesehen. Das letzte Wort in dieser Sache hat die Hauptversammlung der IOC-Mitglieder im September in Lima.