Im vergangenen Jahr haben mehr als 54.000 Migranten Deutschland freiwillig wieder verlassen.

Dies gab die Internationale Organisation für Migration in Genf bekannt. Ein Sprecher sagte, die Zahl der Teilnehmer am Rückkehr- und Re-Integrationsprogramm der IOM in Deutschland sei gegenüber 2015 um mehr als die Hälfte gestiegen. Jeder dritte der Rückkehrer sei ein Albaner.



Weltweit half die UNO-Organisation mehr als 98.000 Migranten, in ihre Heimatländer zurückzukehren. Sie bietet den Menschen eine Heimkehr unter dem Schutz der Sicherheitsbehörden an.