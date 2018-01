Der Weltklimarat IPCC hält nach einem Bericht der "tageszeitung" das Pariser Klimaabkommen für gescheitert.

Es sei mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr möglich, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Stand zu begrenzen, zitiert das Blatt aus einem unveröffentlichten IPCC-Bericht. Das 1,5-Grad-Ziel war auf der UNO-Klimakonferenz 2015 in Paris auf Druck der besonders stark vom Klimawandel betroffenen Staaten in den Vertragstext eingefügt worden.



Der IPCC soll eigentlich aufzeigen, wie das zu erreichen wäre. Eine Chance auf eine langfristige Stabilisierung bei 1,5 Grad sehen die Forscher nur noch darin, CO2 aus der Atmosphäre zu filtern, etwa durch Aufforstung und Biomassekraftwerke. Das müsse allerdings sehr schnell und in sehr großem Maßstab erfolgen. Dies sei unrealistisch, auch weil beispielsweise der Flächenbedarf für erforderliche Aufforstungen mit den Bedürfnissen der Landwirtschaft kollidiere.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.