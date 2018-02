Ein Strafgericht in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat 15 türkische Frauen wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS zum Tode verurteilt.

Eine weitere Türkin muss nach Angaben aus Justizkreisen lebenslang in Haft. Dem Vernehmen nach hatten alle Angeklagten Geständnisse abgelegt. Nach Schätzungen von Experten sitzen im Irak derzeit rund 20.000 Menschen unter dem Vorwurf der IS-Mitgliedschaft im Gefängnis. Unter ihnen sollen auch rund 560 Frauen sein.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.