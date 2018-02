Ein irakisches Gericht hat eine 17-jährige Deutsche nach Medieninformationen zu sechs Jahren Haft verurteilt. Grund sei ihre Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" sowie die illegale Einreise in den Irak, berichten NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" unter Berufung auf Justizkreise in Bagdad.

Linda W. war demnach im Juli 2017 in der nordirakischen Stadt Mossul von Sicherheitskräften verhaftet und dann nach Bagdad überstellt worden. Eine offizielle Bestätigung des Urteils durch die irakischen Behörden gibt es bislang nicht.



Die junge Frau aus Pulsnitz in Sachsen hatte im vergangenen Jahr in einem Interview mit NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" erklärt, sie wolle nach Deutschland zurück und bereue es, sich dem IS angeschlossen zu haben. Sie soll sich im Internet radikalisiert haben.



Im Januar war eine aus Mannheim stammende Deutsche im Irak wegen IS-Mitgliedschaft zum Tode verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.