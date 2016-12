Irak 23 Tote durch Sprengstoffattentate nahe Mossul

In der Nähe der irakischen Stadt Mossul sind durch mehrere Bomben mindestens 23 Menschen getötet worden.

Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, detonierten die Sprengsätze in drei Autos an einem Marktplatz der Ortschaft Gogjali. Die Terrormiliz IS bekannte sich zu den Anschlägen. Sie war Anfang November aus Gogjali vertrieben worden - im Rahmen einer Offensive der irakischen Armee.