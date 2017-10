Der irakische Ministerpräsident Abadi hat einen Militäreinsatz in den Kurdengebieten ausgeschlossen.

Man werde keinen Krieg gegen die eigenen Leute führen, betonte Abadi auf Twitter. Wegen des Unabhängigkeitsreferendums hatte die kurdische Autonomieregierung Befürchtungen vor einem Angriff irakischer Streitkräfte geäußert. Sie bot der Zentralregierung in Bagdad Verhandlungen an. In Reaktion darauf stellte Bagdad nun mehrere Bedingungen für Gespräche. Die Kurdenregierung müsse sich zunächst zur Einheit des Landes bekennen und die Souveränität der Zentralregierung etwa in Grenz- und Sicherheitsfragen akzeptieren.



Die Kurden hatten bei dem Referendum mit großer Mehrheit für eine Unabhängigkeit gestimmt.