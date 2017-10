Im Westen des Irak bereitet die Armee offenbar eine abschließende Offensive gegen die Terror-Miliz IS vor.

Militärangaben zufolge warf die Luftwaffe über den Grenzstädten Al-Kaim und Rawa Flugblätter ab. Darin heißt es, die Sicherheitskräfte seien auf dem Weg, die Bürger zu befreien.



In den vergangenen Wochen war der IS immer weiter zurückgedrängt worden. Inzwischen ist nur noch das Gebiet im Westen an der Grenze zu Syrien in der Hand der Extremisten.