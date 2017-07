Amnesty International wirft den Konfliktparteien im Kampf um die irakische Stadt Mossul Verbrechen an der Zivilbevölkerung vor.

Die IS-Miliz habe Bewohner umliegender Dörfer in die Stadt gebracht, um sie als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen, heißt es in einem heute veröffentlichten Amnesty-Bericht. Auf der anderen Seite hätten die irakischen Streitkräfte und die US-geführte Koalition Waffen eingesetzt, die in bevölkerungsreichen Gegenden niemals eingesetzt werden dürften. So seien allein durch einen Luftangriff der USA auf Mossul Mitte März mindestens 105 Menschen getötet worden. Der Bericht stützt sich auf Befragungen von Bewohnern der Stadt, medizinischem Personal und Rüstungsexperten.



Der irakische Premierminister al-Abadi hatte gestern Abend im Staatsfernsehen offiziell den Sieg über den IS in Mossul verkündet und den Streitkräften gedankt. Die zweitgrößte Stadt des Irak war vor drei Jahren in die Gewalt von IS-Kämpfern geraten. UNO-Generalsekretär Guterres bezeichnete die Befreiung Mossuls als bedeutenden Schritt im Kampf gegen Terrorismus.